Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz 03 Ekim 2023 Salı Saat: 13:20 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 13:20 İstanbul'da okulundan çıkıp evine gitmek için bir taksiye binen 13 yaşındaki kız çocuğunun taksicinin tacizine uğradığı iddiası infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651beaff0d66794f0237bc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış! İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti! Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!