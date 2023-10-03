  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz

İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz

Güncelleme:

İstanbul'da okulundan çıkıp evine gitmek için bir taksiye binen 13 yaşındaki kız çocuğunun taksicinin tacizine uğradığı iddiası infial yarattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!
Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı
Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış!
İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama
Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı
Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü
MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!