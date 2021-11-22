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İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü

İstanbul'daki barajlar yeniden alarm vermeye başladı. Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü. Barajdaki son durum drone ile havadan görüntülendi.

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