Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:11 İstanbul'daki barajlar yeniden alarm vermeye başladı. Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü. Barajdaki son durum drone ile havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b7ad1347274733c764ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi