İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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