Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:35 İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9139b73fbc33b577448b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!'' NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı Yine Joe Biden, yine bir gaf Cami imamı doktorları hedef gösterdi: ''Öldürmez misin, dövmez misin?'' Ankara'da otobüs terminalinde bomba paniği Turizm cennetinde heykeli önce tekmeledi sonra ateşe verdi