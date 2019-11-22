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  3. 22 Kasım 2019 20:20

İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı.

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