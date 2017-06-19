  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Haziran 2017 16:15

İstanbulda Kurt Kapanı-6 uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurt Kapanı-6 adıyla Anadolu yakasında bin polisle uygulama gerçekleştiriliyor.

Video Galeri
Üniversite birincisi Mısırlı Reem oldu!
Üniversite birincisi Mısırlı Reem oldu!
Video Galeri
İran, Suriye'yi böyle vurdu
İran, Suriye'yi böyle vurdu
Video Galeri
Bisikletli tacizci tutuklandı
Bisikletli tacizci tutuklandı
Video Galeri
Denizlide telefon hırsızlığı kamerada
Denizlide telefon hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Teslim olan terörist: Zorla dağa götürüldüm
Teslim olan terörist: Zorla dağa götürüldüm
Video Galeri
Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti
Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti