Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı 14 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 11:20 İstanbul’da barajlardaki suların çekilmesiyle birlikte bir zamanlar sular altında kalan alanlarda avcılar yaban domuzu avına çıktı. Yakalanan domuzun arazi aracı ile sürüklendiği anlar ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c265c5b019856d1b512f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada Adnan Oktar'ın mahkeme kayıtları yayınlandı: ''Koç gibiyim, koç!'' Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2 ünlü anketçiden canlı yayında ''aktrol'' kavgası Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden ayrıntı! Cenazede Nuri Alço açıkladı Nejat İşler'in dizisi İyi Adamın 10 Günü için geri sayım başladı Şahmaran'dan yeni fragman geldi, Serenay Sarıkaya yine gündemde