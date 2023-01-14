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İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı

İstanbul’da barajlardaki suların çekilmesiyle birlikte bir zamanlar sular altında kalan alanlarda avcılar yaban domuzu avına çıktı. Yakalanan domuzun arazi aracı ile sürüklendiği anlar ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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