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  3. 22 Aralık 2019 14:25

İstanbul'da kuvvetli lodos ! Deniz ulaşımı aksadı, fırtına çatıyı uçurdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edilirken, Beyoğlu'nda 5 katlı iş hanının çatısı uçtu.

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