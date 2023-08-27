Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 10:10 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:10 İstanbul Bağcılar'da kokudan şüphelenen vatandaşların ihbarı sonrasında boş arsadaki kuyudan bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eaf6e49a0f2b083b7454b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var! Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın 17 katlı otelde büyük yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar