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  3. 23 Ocak 2021 11:05

İstanbul'da kuyumcuda silahlı gasp kamerada

Çekmeköy’de müşteri gibi girdiği kuyumcudaki çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerinde altını gasp eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kuyumcuya silah doğrulttuğu anlar ise kameralara yansıdı.

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