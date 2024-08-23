Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:16 İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c8375c781d80e32302db63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı: 65 gözaltı var Yabancı uyruklu akrabalar birbirine girdi; çok sayıda yaralı, gözaltı ve firari var Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor İstanbul'da otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi