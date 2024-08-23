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  4. İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü

İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü

İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi ölümden döndü.

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