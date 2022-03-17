Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 10:10 İstanbul Başakşehir'deki bir KYK erkek yurdunda kalan öğrenciler yemeklerden ve son zamanlarda sık sık kesilen sular nedeniyle eylemdeydi. Öğrencilerin eylemi "KSSYurdundaSıcakSuYok " etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6232def1425ae03d02166fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aygün Aydın havuz başından paylaştı; sosyal medyada yer yerinden oynadı Ata Demirer'den olay olan ''Gülşen'' esprisi: ''Türkiye hazır değil'' Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı İstanbul'da feci kaza! Lüks araç enkaza döndü İstanbul Boğazı'nda kabus gibi gece! Deprem oluyor sandılar; sokakta sabahladılar Kılıçdaroğlu’ndan Bergen filmi için ilk açıklama Yaşar Alptekin'in lise etkinliğindeki konuşmasına tepki yağdı Son seçim anketi açıklandı; ittifaklar arası fark büyüyor!