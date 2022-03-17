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İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı

İstanbul Başakşehir'deki bir KYK erkek yurdunda kalan öğrenciler yemeklerden ve son zamanlarda sık sık kesilen sular nedeniyle eylemdeydi. Öğrencilerin eylemi "KSSYurdundaSıcakSuYok " etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu

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