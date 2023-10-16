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İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada

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Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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