Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:40 Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652cf70d7b01420ac44a5ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü Ünlü oyuncu alkollü araç kullanırken, kaza yaptı: ''Kanunları biliyorum!'' 2 suç örgütü daha çökertildi Muş’ta aç kalan ayılar arı kovanları parçaladı Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu