İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada

Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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