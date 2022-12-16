Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 12:55 İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c408a63fdf61f1a560323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kurye taşıdığı dövizleri düşürdü, parayı kapan kaçtı! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Zerrin Özer mezar başında şarkı söyledi, ortalık karıştı En büyük hayaliydi, gerçek oldu! O Türkiye'nin damatsız gelini Yargıtay'dan banka kredileri için emsal karar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi