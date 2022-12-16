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  4. İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı

İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı

İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı

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