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  3. 18 Ağustos 2019 15:15

İstanbul’da leyleklerin dansı masalsı görüntüler oluşturdu

Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması masalsı görüntüler oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor.

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