  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı!

İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı!

Güncelleme:

İstanbul Sultanbeyli'de 10 kişilik grup 1 kişiyi tekme tokat dövdü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada caddede bulunan bir iş yerinde hasar oluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
5 katlı bu binayı titreşim yıktı
İstanbul'da büyük yangın
İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da fast-food restoranına balyozla saldırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı bahis çetesine Sibergöz baskını
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken '''Tayyip Bey'' iddiası
Türkiye'nin binlerce yıllık ''gelin odaları'' ziyarete açılıyor
Restoranda hesap ödemeyen kaymakama soruşturma
Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi!
AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım''