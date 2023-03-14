İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!''

İstanbul Güngören'de bulunan lisede bir kız öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan bir kişi hakkında "2016 yılından beri cinsel istismara uğruyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.

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