Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' 14 Mart 2023 Salı Saat: 12:50 İstanbul Güngören'de bulunan lisede bir kız öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan bir kişi hakkında "2016 yılından beri cinsel istismara uğruyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64104363e3a5582bd349f6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı İstanbul'da metruk bina çöktü Yüzlerce canın yitirildiği lüks rezidansın çökme nedeni belli oldu