İstanbul'da lisede yangın paniği

İstanbul Başakşehir'de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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