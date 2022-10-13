Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lisede yangın paniği İstanbul'da lisede yangın paniği 13 Ekim 2022 Perşembe Saat: 13:55 İstanbul Başakşehir'de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6347ee9a46ee4920b879c123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet'ten kıyamet çıkışı: ''Deccal şu an hayatta'' Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı İranlı ünlü oyuncu protestolara destek için soyundu CHP'li vekil Meclis kürsüsünde cep telefonu parçaladı THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş! Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi