Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:00 Küçükçekmece’de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623322dd31a0e82b1f26bfa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi Bircan Bali’den eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu! Tarkan ''Geççek'' demişti yanıt bir başka şarkıcıdan geldi: ''Geçmicek'' İstanbul’da korkutan fabrika yangını ''Suriyelileri göndermeyeceğiz'' çıkışı eleştirilen Erdoğan'dan dünyaya ''mülteci'' mesajı NatGeo Wild değil Türkiye! Sevimli canlının vahşi avı kamerada Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı Ukrayna o görüntüleri yayınladı; Rus askeri aracı böyle vuruldu