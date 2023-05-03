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İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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