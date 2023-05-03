Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 17:10 İstanbul Esenyurt'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64526b52daaea93396251363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var'' İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular.... Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet