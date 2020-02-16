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  3. 16 Şubat 2020 16:00

İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli ise kaçmıştı.

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