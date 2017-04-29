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  3. 29 Nisan 2017 23:50

İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İstanbul Sarıyer’de bir cip içerisindeki çarşaflı 2 şahıs, seyir halindeki lüks bir otomobili durdurarak kurşun yağdırdı.

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İstanbul'da lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
İstanbul'da lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Video Galeri
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