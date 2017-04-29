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  3. 29 Nisan 2017 23:50

İstanbul'da lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Sarıyer'de, seyir halinde olan bir otomobilin önü başka bir araçla kesilerek içindekilere ateş açıldı. Saldırıda lüks araçtaki İran uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
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