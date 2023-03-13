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İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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