Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da lüks restoranda ortalık savaş alanına döndü 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 08:25 İstanbul Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640eb3c01956ae22554ef753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu