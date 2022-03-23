Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lüks rezidans vurgunu iddiası İstanbul'da lüks rezidans vurgunu iddiası 23 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:40 Esenyurt’ta lüks bir rezidanstan daire satın alan vatandaşlar, hayatının şokunu yaşadı. 224 dairelik rezidansın, inşaatın bir ortağı tarafından santim santim tapulanarak 780 kişiye satıldığı ve 150 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623aeb0b695aec2454481647" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks otelde dehşet anları! Genç kadın 7. kattan böyle düştü İstanbul'da ''garip'' hırsızlık! Çaldıklarına mı şaşıralım, serbest kaldıklarına mı ? Mersin Limanı'nda film gibi operasyon! İtalya'ya kaçarken yakalandılar İstanbul'da genç kızı tekme tokat döven taksici serbest Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu Yer: İstanbul... Şehre inen domuz sürüsü kamerada Mansur Yavaş: ''Liyakat esasına atanan 150 itfaiye memurunu kutluyorum'' İmamoğlu’nun Anadolu Efes maçındaki heyecanı kamerada Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı