İstanbul'da lüks rezidans vurgunu iddiası

Esenyurt’ta lüks bir rezidanstan daire satın alan vatandaşlar, hayatının şokunu yaşadı. 224 dairelik rezidansın, inşaatın bir ortağı tarafından santim santim tapulanarak 780 kişiye satıldığı ve 150 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü.

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