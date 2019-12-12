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  3. 12 Aralık 2019 14:50

İstanbul'da lüks rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Vahşice öldürülen genç kadının evli bir erkeğin sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

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