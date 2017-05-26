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  3. 26 Mayıs 2017 21:45

İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar

Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor.

Video Galeri
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Siirtten acı haber: 1 şehit
Siirtten acı haber: 1 şehit
Video Galeri
Batmanda bombalı tuzak
Batmanda bombalı tuzak
Video Galeri
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Video Galeri
Otomobiller sel sularına kapıldı
Otomobiller sel sularına kapıldı
Video Galeri
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku