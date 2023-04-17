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  4. İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü

İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü

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İstanbul Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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