İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü

İstanbul Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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