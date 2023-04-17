Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 07:45 Güncelleme: 17 Nisan 2023 Pazartesi 07:45 İstanbul Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643ccee04a54205d8822d943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler: ''Sen 6. filoya secde ederken...'' Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı Lisede akran zorbalığı kamerada Bakan Soylu:'' Gazına basıyorsun gidiyor, Erdoğan da gaza basacak'' Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Marmara Denizi'nde kabus geri döndü