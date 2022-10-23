Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler 23 Ekim 2022 Pazar Saat: 17:50 Güncelleme: 23 Ekim 2022 Pazar 17:50 İstanbul Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen mahalleli, dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635554ab900d71219d386603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Bu dükkana gelenler eli boş dönüyor Düzce'de peş peşe 2 cinayet Diyarbakır sis altında! Uçak seferleri yapılamıyor Marmara Denizi'ni bekleyen büyük tehlike Güldür Güldür'ün Bakan Nebati skeci kırdı geçirdi! ''Kim yazdı bunu'' İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...'' Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşince...