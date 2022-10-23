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İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler

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İstanbul Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen mahalleli, dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırdı.

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