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  3. 14 Mayıs 2017 08:45

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Ataşehir'de yeni açılma hazırlığı yapan bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

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Bu sabah Sarıyer... Görenleri hayrete düşürdü!
Bu sabah Sarıyer... Görenleri hayrete düşürdü!
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İstanbul metrosunda Anneler Günü sürprizi
İstanbul metrosunda Anneler Günü sürprizi
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Servis midibüsü iki tırın arasında kaldı: 8 yaralı
Servis midibüsü iki tırın arasında kaldı: 8 yaralı
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Paristeki "aşk kilitleri" mülteciler için satışa çıktı
Paristeki "aşk kilitleri" mülteciler için satışa çıktı
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Kadına çarptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Kadına çarptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı
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Macron’un ekibindeki Gümüşhaneli Jacob başarı öyküsünü DHA'ya anlattı
Macron’un ekibindeki Gümüşhaneli Jacob başarı öyküsünü DHA'ya anlattı