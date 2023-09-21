İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Acı haber geldi

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalan bir işçi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri de yaralandı.

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