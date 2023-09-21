Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Acı haber geldi İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Acı haber geldi 21 Eylül 2023 Perşembe Saat: 17:55 Güncelleme: 21 Eylül 2023 Perşembe 17:55 Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalan bir işçi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650c595b6b5f00098261e213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadına şiddet! Genç kadını bu halde buldular Cerrahpaşa’da mide bulandıran taciz iddiası TCMB'nin faiz kararı açıklandı Burası işsiz kadınlar, çocuk ve gençlerin kırmızı altın tarlası Yüzde 500 zam isteyen mal sahibini böyle ifşa etti Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü Ermeni vekile kamera önünde yumruk