Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metal fabrikasında yangın İstanbul'da metal fabrikasında yangın 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:25 İstanbul Sultangazi'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b15ad870fb712b2d22b2d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı Muğla'da orman yangını 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi PKK'nın orman yakma timi yakalandı Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu