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İstanbul'da metal fabrikasında yangın

İstanbul Sultangazi'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

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