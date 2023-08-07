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İstanbul’da meteor düştü

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İstanbul'da gece yarısı gökyüzünde belirlen büyük parlak cisim büyük paniğe yol açtı...

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