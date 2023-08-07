Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da meteor düştü İstanbul’da meteor düştü 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 07:25 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 07:25 İstanbul'da gece yarısı gökyüzünde belirlen büyük parlak cisim büyük paniğe yol açtı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d07230e71d6f749c14f593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü! Hafta sonu şelale keyfinin sonu korkunç oldu Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu