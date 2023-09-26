  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu

İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu

Güncelleme:

Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri, teknik arıza nedeniyle durduruldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu
Esenyurt'ta ''evime baktın'' kavgası!
Böyle çorbacı görülmedi! Zaman tüneli gibi...
Enkaz kent Hatay'ın son hali havadan görüntülendi
CZN Burak'a hayranından büyük jest! Son model araba hediye ettiler
4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 milyar TL'lik gayrimenkullere el konuldu
Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti
Karabağ’da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dayak!