Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu 26 Eylül 2023 Salı Saat: 10:30 Güncelleme: 26 Eylül 2023 Salı 10:30 Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri, teknik arıza nedeniyle durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65128894c7eb24329f518853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu Esenyurt'ta ''evime baktın'' kavgası! Böyle çorbacı görülmedi! Zaman tüneli gibi... Enkaz kent Hatay'ın son hali havadan görüntülendi CZN Burak'a hayranından büyük jest! Son model araba hediye ettiler 4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 milyar TL'lik gayrimenkullere el konuldu Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti Karabağ’da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dayak!