Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var 20 Eylül 2022 Salı Saat: 17:00 İstanbul Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6329c772704d2b616f08fc13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NASA'nın keşif aracı, Mars'ın derinliklerinden gelen sesleri kaydetti Trafikte savrulan tekerlek sürücülere zor anlar yaşattı Türkiye ''Dur ben geçeyim de, çirkinim ben'' diyen belediye işçisini konuşuyor Cumhurbaşkanı'na ABD'de soğuk duş: ''Reisi yargılansın'' İstanbul'da cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar Arto'dan canlı yayında Hadise ve Reza Zarrab iddiası Akaryakıt fiyatlarında indirim Anadolu'nun ilk yerleşim yerinde 4 bin 500 yıllık keşif! İlk kez rastlandı İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı!