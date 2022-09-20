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İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var

İstanbul Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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