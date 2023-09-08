Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 18:30 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 18:30 Vezneciler Metro istasyonunda yürüyen merdivenin motorunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb3e0da607e463003ec8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı CIA'den Rus bürokratlara videolu çağrı İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Kaplan çetesinin lideri gözaltında Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu Barajlar için hidrolojik ağaçlandırma önerisi