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İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği

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Vezneciler Metro istasyonunda yürüyen merdivenin motorunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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