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İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada

İstanbul'da metro merdivenlerindeki arızalar sıkça tartışma konusu olmuştu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.

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