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İstanbul'da metro seferleri durduruldu

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu.

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