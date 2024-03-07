Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metro seferleri durduruldu İstanbul'da metro seferleri durduruldu 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 09:55 İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e964f333a4943ca10cf2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz'' Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Hatay'da bir kez daha deniz taştı; şehir sular altında Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mitingde Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kıldı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Çocuk parkında çocuk cinayeti: Pompalı tüfekle öldürüldü