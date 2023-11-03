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İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği

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İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

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