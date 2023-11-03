Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 20:45 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 20:45 İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654531b9da9e4f5a1f544fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu