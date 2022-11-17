Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüs kazası! İstanbul'da metrobüs kazası! 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 14:05 İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6376157a64dad97e4c3907d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü Tahran’ın hava durumunu anlatan sunucu başörtüsünü çıkardı Dünya Kupası öncesi muhabirlere canlı yayında saldırı Ev sahibi olmak isterken, kendi evinde kiracı oldu Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde! İmamoğlu’ndan İstanbul'a ''Atatürk’ün mirası açılıyor'' müjdesi Adnan Oktar operasyonundan yeni görüntüler Sınıfta kalça dansı yapan öğretmen olay oldu Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu