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İstanbul'da metrobüs kazası!

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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