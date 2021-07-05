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İstanbul'da metrobüs kazası... Yaralılar var!

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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