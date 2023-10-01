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İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

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