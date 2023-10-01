Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 13:05 Güncelleme: 01 Ekim 2023 Pazar 13:05 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519446270b9df296225f033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da korkutan patlama Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var! Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu