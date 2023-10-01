İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519446270b9df296225f033" allowfullscreen></iframe>