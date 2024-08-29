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İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

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