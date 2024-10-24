Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 10:21 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:21 İstanbul Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, kontrol altına alınan yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719f5647dfcf358640f7443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi