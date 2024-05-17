Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüste yangın paniği İstanbul'da metrobüste yangın paniği 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 12:41 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:41 Beylükdüzü’nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664726300c95fb0fe904eab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Çetin Doğan tahliye oldu 24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun Para çekerken aman dikkat: ATM fareleri yine iş başında Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan düştü Kurban derisi, zekat, fitre... Paraları PKK'ya aktarmışlar İstanbul'da restoran alev alev yandı; gözyaşlarıyla izlediler