Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 11:05 İstanbul Maltepe Metro İstasyonu'nda mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a8044554d81c2d30302623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!'' İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı Mekke sele teslim! Kabe böyle korunuyor İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı