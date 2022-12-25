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  4. İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İstanbul Maltepe Metro İstasyonu'nda mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

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