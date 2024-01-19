Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00 İstanbul Şişli'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa5666c83277b0ad081c87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz İstanbul'da alacak verecek kavgası ceza evinde bitti Esenyurt'un yüzsüz hırsızı kamerada Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi Kırmızı Bültenli 42 yabancı uyruklu suçlu daha Türkiye'de yakalandı