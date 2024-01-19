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İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı

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İstanbul Şişli'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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