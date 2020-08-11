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  3. 11 Ağustos 2020 13:05

İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga!

Esenler'de aynı binada oturanlar arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden başladı. Sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

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