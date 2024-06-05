  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. Olayda 2 otomobil zarar görürken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı
Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı
Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti
Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti
Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?''
Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?''
Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu
Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu
Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi
Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
Bursa'da AVM bahçesinde yangın paniği
Bursa'da AVM bahçesinde yangın paniği
Görüntüler Türkiye'den: 40 derece sıcakta asfalt eridi
Görüntüler Türkiye'den: 40 derece sıcakta asfalt eridi
SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi
SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi