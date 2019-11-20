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  3. 20 Kasım 2019 15:00

İstanbul'da mezarlıkta tecavüz dehşeti ! Kadının çığlıklarına koştular

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda çığlık atan kadın, akaryakıt çalışanları tarafından çırılçıplak halde bulundu. Kadına tecavüz etmeye çalışan şüpheli, aracıyla kaçtı.

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