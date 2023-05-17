Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da mide bulandıran taciz kamerada İstanbul'da mide bulandıran taciz kamerada 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:40 Güncelleme: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:40 İstanbul Kağıthane'de evine giden bir kadın, arkasından gelen kişinin tacizine uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464a11157a67b76b1077723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı CHP açıkladı: 7 bin 94 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik Aldatan sevgiliye suç üstü! Ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü YSK önünde gözaltılar var Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti