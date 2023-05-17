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İstanbul'da mide bulandıran taciz kamerada

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İstanbul Kağıthane'de evine giden bir kadın, arkasından gelen kişinin tacizine uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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